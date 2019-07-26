Москва, , 17:50 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Следственный комитет полномочиями по проведению судебной экспертизы. Документ опубликован 26 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, СК, в частности, сможет проводить дактилоскопическую, молекулярно-генетическую, лингвистическую и почерковедческую экспертизы, психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа и многие другие.

Предполагается, что для этих целей в системе СК не позднее 1 января 2022 года должно быть создано единое судебно-экспертное учреждение. До этого экспертизы для следствия смогут проводить штатные экспертные подразделения.

Закон вступит в силу в конце октября — через 90 дней после его официального опубликования.