Варшава, , 17:49 — REGNUM

Вторая часть популярной игры Dying Light станет одной из первых игр для консолей нового поколения. Об этом 26 июля сообщил портал Wccftech со ссылкой на польского разработчика Techland.

Менеджер компании Павел Роледер в интервью журналистам признался, что разработчики изначально хотели сделать Dying Light 2 игрой, которая станет символом перехода на консоли следующего поколения. Он также сообщил, что за одно прохождение Dying Light 2 геймеры смогут увидеть лишь половину контента.

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Первая часть Dying Light вышла в продажу в январе 2015 года на платформах PS4, Xbox One и ПК. Она выполнена в таких жанрах, как Survival Horror (выживание в атмосфере фильма ужасов), экшн (игра, в которой результат зависит от реакции геймера) от первого лица в открытом мире зомби-апокалипсиса. Одной из особенностей игры является наличие элементов паркура (способов перемещения и преодоления препятствий).

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