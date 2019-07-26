Москва, , 17:48 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей. Соответствующий документ опубликован сегодня, 26 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что до настоящего момента за нарушение режима труда и отдыха была предусмотрена административная ответственность самого водителя, который перевозит грузы или пассажиров.

Теперь же, штраф для водителей за выход на линию без тахографов или их блокировку вырастает с 1−3 тыс. рублей до 3−5 тыс. рублей. Должностные лица, выпустившие на линию транспортное средство с неисправным тахографом или вообще без него, заплатят штраф от 7 до 10 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели в этом случае будут оштрафованы на 15−25 тыс. рублей, юридические лица — на 20−50 тыс. рублей. Также возможна приостановка деятельности ИП и юрлиц-нарушителей.