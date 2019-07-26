Москва, , 17:41 — REGNUM

Пятница, 26 июля, стала самым жарким днём в Москве с начала текущего месяца. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По её словам, воздух в столице сегодня прогрелся до +27,7 градуса. До этого самым тёплым днем месяца было 22 июля, когда температура воздуха достигала +26,1 градуса.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня синоптики сообщили, что перед ожидаемым резким похолоданием с воскресенья, 28 июля, в Москве ненадолго установится жаркая погода. Днём в субботу столбики термометров в столице могут подняться до +29 градусов.

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