Курск, , 17:40 — REGNUM

В Курске в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» должны отремонтировать 51 километр дорожного полотна на 31 улице — всего 689,5 кв. метра. Как сообщила пресс-служба областной администрации, дорожные работы выполнены на 55%.

Сейчас дороги ремонтируют на 25 улицах областного центра. На пяти улицах протяженностью 12,5 км уложено верхнее покрытие. Фрезерование проезжей части выполнено на 648 тыс. квадратных метров (94%), укладка выравнивающего слоя завершена 88%, укладка покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона — 33%, замена бортовых камней — 56%, или 32 километра. С 8 июля в Курске строят продолжение проспекта Дружбы. На это из федерального бюджета выделено в 500 млн рублей.

На дорогах регионального и межмуниципального значения Курской области из запланированных 477 километров уже уложили 287 километров асфальтобетонного покрытия и выравнивающего слоя, а также обработали 129 километров из запланированных 254. С начала года было обустроено 46 съездов к сёлам из 103 запланированных.