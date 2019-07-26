Калуга, , 17:34 — REGNUM

В «Калугаэнерго» завершается служебная проверка ситуации, связанной с предпринимателем, которому был предъявлен счет за электричество на крупную сумму. Акт о бездоговорном потреблении 153,36 МВт/ч был аннулирован. Об этом 26 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления учета электроэнергии «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Денис Синицын.

По предварительным данным, сотрудник электросетевой компании при проведении проверки не обнаружил данную точку поставки в программном комплексе и составил расчет по факту бездоговорного потребления.

Причиной ошибки стал тот факт, что при составлении акта потребитель в объяснении написал, что данное помещение, принадлежащее ему, находится в аренде. Арендатор выполнил технологическое присоединение данного помещения к электросетям. При этом собственник в объяснении указал, что договор на электроснабжение между арендатором и энергосбытовой компанией находится «в стадии заключения».

«Это послужило для сотрудника электросетевой компании основанием для составления акта о бездоговорном потреблении. В настоящее время приняты дополнительные меры для исключения подобных ситуаций», — сказал Денис Синицын.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты калужского отделения Общероссийского Народного фронта помогли предпринимателю аннулировать счёт в размере 705 тыс. рублей, неправомерно выставленный «Калугаэнерго». В платёжке, присланной энергетиками, значилось 153,36 МВт/ч — почти столько потребляют двадцать 100-квартирных домов в течение месяца.

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