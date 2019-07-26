Дамаск, , 17:29 — REGNUM

В ходе гражданского конфликта в Сирии террористы нередко использовали «шахид-мобили». Чем же так они опасны? Об этом пишет журнал «Армейский стандарт».

Когда подрывается бомба в несколько тонн, то те военнослужащие, которые не погибли при взрыве, на время теряют ориентацию в пространстве, могут поддаться панике, также среди них есть раненые и контуженные. Кроме того, люди на некоторое время могут потерять слух от такого сильного взрыва.

Когда террористы применяли бомбы на колесах в пустыне, то от взрыва образовывалось пыльное облако, и люди на время теряли зрение, кроме того, пропадала видимость.

Так, одна добравшаяся до позиций машина со взрывчаткой могла сделать брешь в линии обороны. Эту брешь сразу же пытались использовать мобильные группы террористов, пытаясь прорваться через неё в тыл обороняющихся.

Как правило, боевики делали «шахид-мобили» на базе колёсной техники. Чаще всего для этого они использовали легковые автомобили и пикапы.

Возьмем пример пикапа. Террористы обшивали его листовой броней, иногда в несколько слоёв, оставляя между ними пространство, чтобы обеспечить противокумулятивную защиту. Сильно защищали лобовое стекло и колеса, чтобы был защищен водитель до подъезда к цели и чтобы машина не потеряла управляемость в ходе движения.

Далее доставали из автомобиля всё лишнее. Свободное пространство заполняли взрывчаткой. Масса такой бомбы могла быть от одной тонны до пяти тонн. В большинстве случаев боевики дублировали способ инициации взрыва. Кроме водителя-смертника, еще использовали радиоуправляемый детонатор на случай, если смертник не смог подорвать себя либо был убит.

Следует заметить, что с появлением у сирийской армии в достаточном количестве противотанковых управляемых ракетных комплексов российского производства результативность действий террористов с использованием бомб на колесах резко снизилась.