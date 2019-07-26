Москва, , 17:21 — REGNUM

Движение транспорта в Москве 29 июля будет изменено из-за концерта группы Rammstein, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса столицы.

С 22:00 до окончания мероприятия будет полностью перекрыто движение по ряду улиц возле стадиона «Лужники», на котором пройдёт выступление немецкого музыкального коллектива.

«Если вы поклонник авто, а не музыки, лучше в этот район не ездить», — говорится в информации на странице пресс-службы в Twitter.

Нельзя будет проехать по Проектируемому проезду №2309 от улицы Хамовнический Вал до улицы 3-я Фрунзенская; улице 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора; улице 3-я Фрунзенская от улицы Доватора до улицы Ефремова; улице Ефремова от улицы 3-я Фрунзенская до улицы Трубецкая.

Также возле стадиона будет полностью ликвидировано парковочное пространство 29 июля с 6 часов утра до окончания мероприятия.