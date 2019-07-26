Лампедуза , Италия, , 16:50 — REGNUM

Италия разрешит вход в один из своих портов кораблю со 140 нелегальными мигрантами на борту только после получения от ЕС письменных подтверждений того, что эти мигранты будут «перераспределены» между странами союза, заявил в пятницу, 26 июля, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини, передает Quotidiano.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

В Еврокомиссии подтвердили получение официального заявления от Италии и сообщили, что «по стандартной схеме» проведут консультации со странами-членами союза об их готовности принять мигрантов.

Сальвини в свою очередь добавил, что нужно подождать, «перейдет ли Евросоюз от слов к действиям».

Новое правительство Италии с июня 2018 года, в соответствии со своими предвыборными обещаниями, начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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