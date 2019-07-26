Москва, , 16:49 — REGNUM

Станция московского метро «Шереметьевская» с большой долей вероятности выдержит прямое попадание ядерной бомбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель контракта компании-подрядчика Андрей Вялых во время осмотра строительства объекта.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Специалист отметил, что станции столичного метрополитена помимо транспортной функции представляют из себя еще и бомбоубежища.

«По крайней мере, так было. Сейчас уже меньше. Период холодной войны закончился, но на каждой станции есть объекты гражданской обороны, в том числе бомбоубежища. Их можно использовать для спасения людей», — отметил Вялых.

Что касается строящейся станции «Шереметьевская», то объект расположен на глубине почти 80 метров под поверхностью земли. Такая толща грунта позволит станции выдержать даже ядерный взрыв на поверхности, считает руководитель проекта.