Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM

В столице Среднего Урала удалось убрать более 150 нелегальных свалок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе мусорного оператора «Спецавтобаза».

Свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Компании пришлось ликвидировать более 300 таких свалок на подведомственной ей территории (восточный кластер региона, включая Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ирбит, Камышлов и ещё 30 муниципалитетов). При этом более половины нелегальных пунктов сброса мусора находилось в Екатеринбурге.

Как правило, о таких свалках становится известно благодаря надзорным органам или местным жителям, сообщили в «Спецавтобазе».

Напомним, 26 июля в Екатеринбурге ликвидировали нелегальную свалку, появившуюся по вине предпринимателей. Подрядчик, нанятый коммерческими фирмами, на самом деле вывозил мусор не на полигон, а на место рядом с жилыми домами.

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