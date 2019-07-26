Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM

В Европейском суде по правам человека зарегистрировали жалобу на арест одного из протестующих против строительства храма в Екатеринбурге. Об этом заявил адвокат Алексей Бушмаков у себя в Facebook.

Зарегистрированной оказалась жалоба на арест Даниила П., которого задержали в ночь с 13 на 14 мая (первая протестная ночь), после чего на активиста составили протокол о мелком хулиганстве, а также приписали задержанному неповиновение полиции. В районном суде протестующего сначала арестовали на пять суток, и лишь после апелляции уменьшили срок до четырёх суток.

По мнению адвоката, регистрация жалоба ЕСПЧ — это «хороший знак».

Напомним, массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге начались с новой силой вечером 13 мая 2019 года. Поводом для вспышки гнева стала установка временного забора вокруг стройки в сквере у Драмтеатра.

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