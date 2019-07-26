Москва, , 16:10 — REGNUM

Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро будет закончена к 2022 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительства станции метро «Шереметьевская», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин осматривает строительство станции метро «Шереметьевская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день историческое событие — 60% проводки закончено. Это даёт основание ставить перед строителями другие задачи — замкнуть кольцо уже к 2022 году. Задача архисложная, но я верю, что строители справятся», — отметил Собянин.

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции «Савёловская» до станции «Авиамоторная» на данный момент завершено на 41%. Общая длина участка составляет 12,8 км с пятью станциями: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка», «Ржевская» и «Шереметьевская». Также в составе участка будет построена соединительная ветка в депо «Нижегородское».