Варшава, , 16:03 — REGNUM

В ночь со среды на четверг 26 июля в резиденции клубов «Газеты Польской» с почтовых ящиков были сорваны эмблемы клубов, а вместо них и на двери были нанесены наклейки, пропагандирующие ЛГБТ. Об этом сообщает «Польское радио».

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

На адреса электронной почты газеты продолжают поступать письма с угрозами в адрес редакции и лично главного редактора Томаша Сакевича.

Как уже сообщалось, бурю возмущения у либеральной общественности в Польше вызвала акция «Газеты Польской» против ЛГБТ. К номеру газеты от 24 июля прилагалась наклейка с надписью «Зона, свободная от ЛГБТ». Некоторые торговые сети отказались распространять этот номер газеты, отмечены инциденты у киосков, в которых он продавался.

«ЛГБТ хочет уничтожить традиционное общество тоталитарными методами. Это проект, который направлен на разрушение традиционного общества тоталитарными методами, то есть, если ты не с нами, тебя надо шлепнуть — это метод неототалитаризма», написал в Твиттере главный редактор газеты.

«Газета Польская» располагает сетью клубов своих читателей по всей стране. Они проводят съезды и прочие мероприятия. Читатели газеты — правоконсервативная публика, те, кто голосуют за правящую коалицию во главе с партией «Право и Справедливость».