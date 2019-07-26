Нур-Султан, , 16:06 — REGNUM

Закупкой и выбором оборудования в Казахстане с 2022 года будут заниматься руководители клиник. Об этом заявил 26 июля министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, между частным и государственным сектором должны быть равные условия конкуренции, поэтому руководители клиник будут самостоятельно покупать оборудование.

Министр отметил, что подобный подход требует определенного уровня финансовой готовности руководителей клиник и контроля со стороны исполнительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что через 2−3 года системе закупки лекарств в республике откажется от действующей концепции централизованных заказов. Минздрав планирует перейти на получение лекарств через аптеки при финансировании фонда обязательного медицинского страхования.

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