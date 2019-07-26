Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM

В Нижнем Тагиле продлили приём заявок на конкурс по возведению моста через Тагильский пруд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре горадминистрации.

По новому сроку подрядчики должны успеть оставить свои заявки до 2 августа.

Причина продления аукциона проста — по состоянию на 22 июля горадминистрация так и не получила ни одного предложения от исполнителей. Поэтому срок продлили на десять дней.

Напомним, построить мост планируют к 300-летию Нижнего Тагила в 2022 году. Также властям предстоит к этому сроку благоустроить городские дворы, модернизировать системы водоснабжения и водоотведения, а также построить закрытый легкоатлетический манеж.

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