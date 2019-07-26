Ханты-Мансийск, , 16:12 — REGNUM

В Югре увеличено финансирование программы «Молодая семья» на 1,5 млрд рублей. Для этого правительством ХМАО внесены изменения в окружную государственную программу «Развитие жилищной сферы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Капитал Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эти денежные средства планируется направить на предоставление субсидий молодым семьям, подавшим заявления на получение поддержки после 31 декабря 2010 года. А именно, поддержку получат около 1,5 тысячи молодых семей из 7 305 состоящих на учёте.

Всего финансирование по программе «Молодая семья» в 2019 году уже составило 3,6 млрд рублей — поддержку получат около 3 600 семей.

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