Воронеж, , 15:44 — REGNUM

Фонтаны в центре Воронежа — в Кольцовском сквере и на площади Победы — 28 июля, в День Военно-морского флота, и 2 августа, в день Воздушно-десантных войск, будут работать в режиме выходного дня — до 22:30. В Кольцовском сквере с 21:30 включат еще и светомузыку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «РВК-Воронеж».

»Мы верим, что участники праздника проявят себя достойными звания военных людей и не допустят никаких происшествий, потому что любят свой город. Хочу ещё раз предупредить и напомнить, что поверхность воды в фонтане открыта, в нее попадает мелкий мусор и отходы уличной городской среды. К тому же, вода в фонтанах проходит особую обработку составом, который может стать причиной кожных аллергий. А находясь в чаше, можно получить травмы различной степени тяжести», — рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

28 июля в Воронеже, как и по всей стране, широко отметят День ВМФ. Как сообщили в мэрии Воронежа, в этот день по проспекту Революции пройдет праздничное шествие, причем движение обещают не перекрывать. Затем участники возложат цветы к памятнику в Петровском сквере. Основные мероприятия состоятся на Адмиралтейской площади, в их числе — уже традиционная «Петровская регата». Основные мероприятия в День ВДВ 2 августа решено провести в Парке Победы.