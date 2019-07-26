Брянск, , 15:40 — REGNUM

Полиция возбудила административное дело в отношении жителя Брянска Егора Ф., выложившего в интернет видео, на котором он жонглирует скакалкой. Инцидент произошел на мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны — Кургане Бессмертия.

По словам молодого человека, так он хотел поддержать осуждённую ранее Алёну Ч. Мужчину возмущает, что девушку за танец на Кургане Бессмертия оштрафовали, а к участникам «мероприятий, которые заканчиваются попойками и большим количеством мусора», не принимают никаких мер, приводят слова Ф. newsru.com.

ИА REGNUM сообщало ранее о том, что суд признал жительницу Брянска виновной в неуважении к обществу. За видеоролик с танцем, «выраженным в неприличной форме, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность», ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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