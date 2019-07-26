Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM

В Екатеринбурге началась реконструкция парка «Зелёная роща». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Часть территории уже обнесли забором, однако доступ жителей в парковую зону сохранится. На первом этапе реконструкции, который завершится к концу года, планируется обновить спортивные площадки в парке. Также подрядчик будет обязан вырубить старые и заболевшие деревья, а на их место высадить новые. Планируется, что в парке появятся 1,5 тысячи новых деревьев — в основном хвойных пород и липы, тысяча кустарников и значительный по площади газон.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Екатеринбурге начались работы по благоустройству сквера в микрорайоне Химмаш. Там также установили забор вдоль аллеи по улице Грибоедова, чтобы обновить зелёные насаждения.

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