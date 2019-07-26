Вильнюс, , 15:37 — REGNUM

В Литве три члена одной семьи заразились клещевым энцефалитом, возможно, из-за употребления термически необработанного козьего молока, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 июля. По данным литовского Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИДом, к такому предварительному выводу пришли эксперты центра.

Такой способ заражения увеличивает риски распространения энцефалита, уровень заболеваемости которым в Литве на душу населения итак самый высокий в ЕС и связан с естественными причинами высокой популяции клещей. В этом, 2019 году, в Литве за январь-июнь зарегистрировано 99 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе повлёкшие и несколько смертей. Это на треть выше прошлогоднего показателя за этот же период (61 заражённый), хотя ситуацию называли критической ещё в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в 2018 году, в Эстонии и Латвии положение примерно такое же плохое, как и в Литве. В европейской тройке стран с самым высоким риском заболеваний, переносимых клещами, они выстраиваются сразу за Литвой. Эстония, где на 100 тыс. человек приходится 8,7 случая заболеваний, находится на втором месте, а Латвия — на третьем (7,1 случая на 100 тыс. человек). Для сравнения, в целом в ЕС на 100 тыс. человек приходится 0,4 случая клещевого энцефалита. В соседней Польше этот показатель еще лучше — всего 0,3 случая.

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