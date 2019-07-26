Ярославль, , 15:31 — REGNUM

Мэрия Ярославля начала расселение аварийных домов на проспекте Октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Ветхий дом в Ярославле

Постановление об изъятии земельного участка под домом № 33, а также квартир и нежилых помещений в нем подписала и.о. мэра Ярославля Алла Кибец. Как ранее сообщало ИА REGNUM, расселения требовали ранее сами жители домов 27−33 на проспекте Октября.

Ветхий дом в Ярославле

Еще в 2013 году жильцы дома №27 получили уведомления о том, что должны покинуть свое жилье из-за происходящих разрушений и аварийной ситуации. Сейчас дело дошло до конкретных действий.

«Дома №№ 27, 33 по проспекту Октября в установленном законом порядке признаны аварийными и подлежащими сносу, включены в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019−2025 годы, со сроком расселения до 31.12.2020 и до 31.12.2022 соответственно. Расселение производится в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса, а именно путем выплаты возмещения за изымаемые помещения и земельные участки», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

В доме №27 квартиры у собственников выкупают по 52 — 56 тыс рублей за квадратный метр. Расселение этого дома уже начато. В доме №33 оценка изымаемого имущества еще не производилась.

Ветхий дом в Ярославле

Дома 29 и 31 пока не признаны аварийными, решение об их расселении не принималось.

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