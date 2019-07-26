Вашингтон, , 15:41 — REGNUM

Двое граждан Ямайки получили тюремные сроки за попытку провезти в США партию кокаина. Об этом 26 июля сообщает Associated Press.

Наркоторговцы были арестованы в 2018 году и приговорены к 33 и 30 месяцам лишения свободы, после того, как полностью признали свою вину.

Кокаин был обнаружен в личных вещах, перевозимых мужчинами. Преступление удалось раскрыть благодаря службе внутренней безопасности аэропорта штата Вирджиния.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китайском порту завершился 84-й международный патруль на реке Меконг