Вашингтон, 26 июля 2019, 15:41 — REGNUM
Двое граждан Ямайки получили тюремные сроки за попытку провезти в США партию кокаина. Об этом 26 июля сообщает Associated Press.
Наркоторговцы были арестованы в 2018 году и приговорены к 33 и 30 месяцам лишения свободы, после того, как полностью признали свою вину.
Кокаин был обнаружен в личных вещах, перевозимых мужчинами. Преступление удалось раскрыть благодаря службе внутренней безопасности аэропорта штата Вирджиния.
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