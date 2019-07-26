Саратов, , 15:30 — REGNUM

Протестировать возможности пассажирского терминала нового саратовского аэропорта «Гагарин» смогут студенты и преподаватели Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Гагарина Ю.А., сообщает 26 июля пресс-служба вуза.

Аэропорт «Гагарин» Saratov.gov.ru

Открытие аэропорта состоится 20 августа 2019 года. Как следует из сообщения, для тестирования терминала аэропорт организует доставку автобусом, питание, а также вручит участникам памятные подарки.

Ранее воздушная гавань уже проводила тестовые мероприятия. Так, 25 июля 100 волонтеров — студентов Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского — приняли участие в комплексном тестировании работы служб и оборудования аэропорта.

Всего до официального открытия аэропорта будет проведено еще четыре комплексных тестирования, в которых примут участие более 800 человек.