Нижний Новгород, , 15:27 — REGNUM

После жарких выходных нижегородцев ждет похолодание. Такие данные содержатся в прогнозе Гидрометцентра России.

В частности, 26 и 27 июля в дневные часы температура воздуха в Нижегородской области будет находиться на отметке 28 °C, ночью — 17 °C. Однако уже в воскресенье, 28 июля, погода изменится, ожидается дождь, а дневная температура снизится до 22 °C. В ночь на понедельник температура воздуха упадет до 9 °C, предупреждают синоптики.

А новая неделя начнется с дождя и 15 °C днем, ночью будет еще холоднее — до 8 °C. Достаточно прохладными будут и два первых дня августа.

ИА REGNUM напоминает, 28 июля во многих регионах России прогнозируется резкое похолодание. Синоптики предупреждают, что в некоторых районах температура воздуха будет на 8−10°С ниже климатической нормы.