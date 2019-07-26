Волгоград, , 15:19 — REGNUM

В Волгоградской области автоматизированная система информирования и оповещения населения будет функционировать на базе цифровых сетей связи. В новый комплекс войдёт мобильное приложение для более оперативного уведомления жителей региона о чрезвычайных ситуациях или возникновении опасностей природного и техногенного характера, сообщили 26 июля в администрации региона.

Систему оповещения с традиционными громкоговорителями и сиренами создавали более четверти века назад. Её модернизация повысит надёжность и снизить затраты на содержание и обслуживание оборудования. Первые сегменты нового цифрового комплекса появятся в 2019 году в Волгограде, Волжском и Камышине. В 2020 году систему распространят на всю область. Областные власти сейчас завершают подготовительные работы для проведения конкурсных процедур.

По данным администрации, в Волгоградской области уже действуют более 50 цифровых информационных систем.