София, , 15:07 — REGNUM

Европейская комиссия подала иск против Болгарии в Европейский суд юстиции в связи с неспособностью властей страны обеспечить соблюдение норм ЕС по качеству воздуха, передаёт «Болгарское национальное радио».

Как сообщил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морским делам и рыболовству Кармену Велла, речь идёт о загрязнении атмосферы диоксидом серы (SO2), часовые и суточные нормы которого регулярно превышаются в юго-восточных регионах Болгарии.

Еврокомиссар подчеркнул, что Болгария взяла на себя обязательства придерживаться установленных в Евросоюзе норм по загрязнениям еще с момента своего вступления в объединение в 2007 году, однако справиться с этой задачей властям страны не удаётся до сих пор.

В опубликованном в сентябре 2018 года докладе Европейской счётной палаты о наблюдениях за качеством воздуха в ЕС отмечалось, что ситуация в Болгарии в последние годы начала меняться к лучшему, тем не менее республика по-прежнему является лидером по уровню загрязнения воздуха среди стран Евросоюза.

В Европейской счётной палате высказали мнение, что Еврокомиссия не оказывает достаточного давления на страны, нарушающие нормы по качеству воздуха, констатировав, что за это пока не было оштрафовано ни одно государство ЕС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность из-за загрязнения воздуха в Болгарии в три раза превышает средний показатель по Европе. От заболеваний, вызванных грязным воздухом, в стране умирает в среднем 50 человек в день. Эксперты в Болгарии отмечают, что данная ситуация приобрела характер «эпидемии, о которой мало говорят», и подчёркивают, что для решения проблемы необходимы комплексные меры.