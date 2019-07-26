Москва, , 15:06 — REGNUM

Протестная акция на Тверской улице в Москве 27 июля является незаконной, сообщила 26 июля пресс-служба прокуратуры столицы.

Предупреждение размещено на сайте надзорного ведомства. В нём говорится, что в социальных сетях «распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии у дома № 13 по Тверской улице» (адрес мэрии Москвы). При этом акция не согласована в установленном порядке, а выбранное для неё место может быть небезопасным для участников.

Прокуратура перечислила предполагаемых организаторов протеста, и пояснила, что в отношении них проводится административное расследование по аналогичному мероприятию 14 июля. Которое было также не согласовано, но предупреждения проигнорировали. При этом прокурор ЦАО повторно вынес предостережения об ответственности в случае нарушения закона.

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорится в сообщении.

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