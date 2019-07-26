Сухум, , 14:59 — REGNUM

Сотрудники государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии проходят стажировку в России. Стажировка организована в рамках сотрудничества между ГТК Абхазии и Федеральной таможенной службой Российской Федерации, сообщает 26 июля ИА «Апсныпресс».

Как указал заместитель председателя таможенного комитета Абхазии Ушанги Квициния, прибывшие в Россию сотрудники ГТК разделились на три группы и прошли стажировку по трем направлениям в Ростовской, Липецкой и Московской таможнях.

Каждая группа проходила стажировку в течение пяти дней. На базе Ростовской таможни группа из Абхазии ознакомилась с порядком организации выдачи, отзыва и аннулирования разрешений на переработку товаров на таможенной территории. На базе Липецкой таможни группа практиковалась в помещении товаров под таможенную процедуру «свободная таможенная зона». В пункте международного почтового обмена Москва — Внуково — в осуществлении таможенного контроля международных почтовых отправлений.

Стажировку на базе российских таможенных органов сотрудники государственного таможенного комитета Абхазии проходят третий год подряд.