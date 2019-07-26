Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM

Именную скамейку для влюбленных с упоминанием первого президента России Бориса Ельцина откроют в Екатеринбурге. Об этом сообщили в «Ельцин-центре» «Моментам».

Скамейку заказала вдова умершего Наина Ельина. Объект предназначен «для тех, кто любит. Как мы с Борисом» — именно такая надпись будет указана на скамейке.

Объект спроектировали в архитектурном бюро Bernaskoni, участвовавшем в создании «Ельцин-центра».

Напомним, ранее Наину Ельцину включили в оргкомитет по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. В команду комитета вошли представители от власти, бизнеса и общественности.

Читайте ранее в этом сюжете: Утверждён состав оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга