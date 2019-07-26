Нанкин, Китай, , 14:56 — REGNUM

Выживший в Нанкинской резне, бывший свидетелем нечеловеческой жестокости японских фашистов, Вань Сюин умер в возрасте 91 года, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

После смерти Ваня, количество оставшихся на сегодняшний день в живых выживших в резне сократилось до 82 человек. Только за 2019 год умерло восемь человек, сообщили в Зале памяти жертв Нанкинской резни, устроенной японскими захватчиками.

Нанкинская резня началась 13 декабря 1937 года, когда японские милитаристы вторглись на территорию города Нанкина. За шесть недель было убито более 300 тыс. мирных китайских жителей и разоруженных солдат. Резня стала одним из самых варварских явлений Второй мировой войны.