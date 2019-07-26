р-н Альменевский, , 14:39 — REGNUM

В одной из автошкол Курганской области все выпускники провалили экзамены в ГИБДД. Общественники обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство выявило в автошколе нарушения при обучении водителей категории «В», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

На базе Альменевского аграрно-технологического техникума с февраля 2019 года обучались 22 курсанта по программе профессиональной подготовки водителей категории «В». В программу обучения за 3,5 месяца, согласно заключённым договорам, входило определённое количество теоретических и практических занятий.

Сотрудники прокуратуры установили, что фактически количество часов обучения было меньше. Это и повлияло на итоговые результаты — ни один из обучающихся не сдал экзамен в ГИБДД.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района директору ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум» внесено представление об устранении нарушений. С курсантами заключены дополнительные соглашения на проведение дополнительных уроков по вождению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Кургане осуждён директор автошколы Росавтодора за выдачу подложных российских водительских прав 248 иностранным гражданам. Без фактического обучения и сдачи экзаменов эти люди работали на общественном транспорте Санкт-Петербурга.

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