Ростов-на-Дону, , 14:38 — REGNUM

Ростов-на-Дону вновь накрыл сильный дождь с градом. Горожане в социальных сетях продолжают выкладывать фотоснимки и видеокадры, на которых запечатлены последствия очередного разгула стихии.

«Коротко о погоде: дети в Ростове купаются в песочнице. Была детская площадка, стал детский бассейн», — написал подписчик группы «Это Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте».

»В Ростове местами прошел сильный град. Его было так много, что у подписчицы оборвало тент», — сообщают интернет-пользователи.

«Неизменная череда событий: в Ростове прошел ливень — в Ростове случился потоп», — констатируют ростовчане.

Подписчики группа «Ростов главный» зафиксировали, как сильные дождевые потоки стекают по ступенькам, ведущим в парк «Плевен» на проспекте Коммунистическом.

«Вот это зрелищно! Самый большой водопад Ростова — в парке Плевен», — поделился ростовчанин видеокадрами.

«Зачем нам ездить на моря, когда можно просто подождать дождь? Когда затапливает даже [улицу] Оганова, ужасаюсь мысли: что происходит в низинах города?» — задалась вопросом ростовчанка.

ИА REGNUMнапоминает, что 25 июля в Ростове-на-Дону за час выпало 17 миллиметров осадков, что значительно выше нормы. Коммунальные службы города-миллионника в течение дня устраняли последствия сильного ливня.

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