Пекин, , 14:24 — REGNUM

Одна их крупнейших сетей телевещания Китая China Media Group анонсировала создание военного канала министерства обороны КНР, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Телеканал заменит существующий CCTV-7, который пока показывает телепередачи об армии и сельском хозяйстве. Новый же телеканал будет исключительно ориентирован на военную тематику, а также обзаведется совершенно новым логотипом. Зрителям будут предложены новости, документальные передачи и развлекательные шоу военной тематики.

Программы для фермеров и любителей сельского хозяйства, которые ранее транслировались по CCTV-7, переедут на CCTV-17, который сейчас работает в тестовом режиме и будет официально запущен к Китайскому фестивалю фермеров и урожая 2019 года, который выпадает на 23 сентября.