Ванкувер, Канада, , 14:23 — REGNUM

Игра MechWarrior 5: Mercenaries, как и многие другие проекты, станет эксклюзивом магазина компании Epic Games. Кроме того, её релиз был перенесен на декабрь 2019 года. Об этом 26 июля сообщил портал Polygon.

Разработчики игры из студии Piranha Games заявили, что все геймеры, сделавшие предзаказ, могут получить возмещение. Новая дата релиза MechWarrior 5: Mercenaries — 10 декабря 2019 года. Отмечается, что эксклюзивом Epic Games Store игра будет на протяжении одного года.

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Напомним, ранее компания Piranha Games объявила, что MechWarrior 5: Mercenaries выйдет в продажу 10 сентября 2019 года. Стоит отметить, что до неё последняя однопользовательская игра известной франшизы была выпущена в 2002 году.

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