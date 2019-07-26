Курск, , 14:19 — REGNUM

В Курске только 198 многоквартирных домов полностью готовы к отопительному сезону. К такому выводу пришли специалисты государственной жилищной инспекции Курской области, обследовавшие 22% жилого многоквартирного фонда.

Готовность к зиме проверили в 529 многоквартирных домах. Из них только 198 оказались готовы к отопительному сезону. В остальных обнаружились неисправности кровель, отсутствие теплоизоляции трубопроводов с горячей водой в подвалах и на чердаках.

Временно исполняющий обязанности начальника жилинспекции Игорь Афонькин дал управляющим компаниям срок до 15 сентября. К этому времени все замечания жилинспекции должны быть устранены. Ведомство продолжает проверку остальных курских домов.