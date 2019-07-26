Ставрополь, , 14:17 — REGNUM

200 тыс. рублей выделено из бюджета Ставропольского края на предоставление компенсаций туристическим операторам, которые предоставляют услуги в сфере детского туризма, сообщили ИА REGNUM 26 июля в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края. В правительстве региона проект называют уникальным для РФ.

Компенсации будут выплачиваться в рамках региональной госпрограммы «Туристско-рекреационный комплекс», которая реализуется с 2018 года и рассчитана до 2024 года. По итогам прошлого года благодаря субсидиям 327 школьников Ставропольского края смогли посетить 12 краевых турмаршрутов.

Детский туризм на Ставрополье развивается также за счет действия Национальной программы детского туризма «Моя Россия». По итогам 2018 года в рамках этой программы 660 детей из 12 регионов России побывали на экскурсиях по КМВ, а 250 юных ставропольцев увидели достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.