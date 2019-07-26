Москва, , 14:04 — REGNUM

В московских аэропортах задержано и отменено 36 авиарейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в «Домодедово» задержано 13 авиарейсов, отменено — четыре. Во «Внуково» четыре рейса задержано, один — отменён. В «Шереметьево» 14 рейсов задержано.

Как сообщало ИА REGNUM, московский аэропорт «Шереметьево» исправляет ситуацию с задержками багажа и работает в штатном режиме: жалобы в последние дни не поступали.

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