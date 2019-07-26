Банги, , 14:06 — REGNUM

Министр здравоохранения Центральноафриканской республики (ЦАР) Пьер Сомсе заявил, что страна еще не подготовилась к потенциальной вспышке лихорадки Эбола, которая стала причиной гибели 1700 человек в соседней ДР Конго. Об этом передает RFI Kiswahili.

По данным министерства здравоохранения страны, в ЦАР не было зарегистрировано заболеваний Эболой, однако экономические трудности и беспрепятственное проникновение людей из соседней страны может вызвать эпидемию Эболы.

Сомсе заявил, что жители пограничных областей ЦАР и ДР Конго торгуют мясом, которое может «являться переносчиком болезни». Кроме того, боевики, нарушающие безопасность в некоторых регионах ДР Конго, периодически пересекают границу с ЦАР.

Напомним, из-за обстановки в сфере безопасности около трети жителей ЦАР были вынуждены покинуть свои дома, более 400 тысяч живут в соседних странах, включая ДР Конго.