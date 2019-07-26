Курган, , 14:04 — REGNUM

В Курганской области с начала 2019 года более 2300 семей получили финансовую поддержку в рамках реализации нацпроекта «Демография». Социальные выплаты касаются как многодетных семей, так и супружеских пар, страдающих бесплодием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В Курганской области финансово поддерживают семьи, где родился первый ребёнок. По информации главного управления социальной защиты населения, с 1 января 2019 года ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч 347 рублей назначены 1 350 семьям, в которых родились или усыновлены первенцы.

Также ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч 289 рублей назначены 950 семьям, в которых родились или усыновлены третий и последующий дети.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» продолжаются выплаты регионального материнского капитала в виде единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей в размере 40 тысяч рублей. В 2019 году его получили 36 семей.

Единовременное денежное пособие от 100 до 25 тысяч рублей с начала 2019 года получили 15 многодетных матерей, награждённых знаком отличия Курганской области «Материнская слава».

Супружеские пары, страдающие бесплодием, в рамках нацпроекта «Демография» могут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. С начала 2019 года этой мерой поддержки воспользовались 258 курганских семей.