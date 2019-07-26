Пекин, , 13:54 — REGNUM

Железнодорожная полиция Пекина сообщает о росте числа выявленных нарушителей спокойствия в летний транспортный сезон, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Как стало известно, полиция раскрыла 60 дел, связанных с нарушением общественной безопасности, и задержала 47 правонарушителей с начала июля. Действия злоумышленников, в основном, были связаны со спекуляцией билетами и нелицензированным извозом на такси у вокзалов. В общей сложности 100 полицейских приняли участие в спецоперации, которая проводилась на ключевых вокзалах и станциях Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Китае была запущена кампания по обеспечению железнодорожной безопасности с упором на скоростные железные дороги. Власти пообещали проявлять «нулевую терпимость» во всем, что касается угроз жизни и безопасности пассажиров.

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