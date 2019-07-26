Воронеж, , 13:53 — REGNUM

Новый учебный корпус Воронежского государственного технического университета (ВГТУ), строительство которого ведётся по улице 20-летия Октября, будет сдан в декабре 2019 года, сообщает 26 июля пресс-служба вуза.

Накануне представители руководства университета посетили стройплощадку и оценили ход строительства.

«Разработка дизайна помещений нового корпуса и обустройства прилегающих территорий осуществляется совместно с Профсоюзной организацией студентов ВГТУ и студенческим архитектурным бюро вуза. Все пожелания по обустройству актового зала и других помещений были переданы застройщику», — проинформировал присутствующих начальник управления имущественным комплексом ВГТУ Анатолий Абраменко.

В свою очередь руководитель подрядной организации сообщил, что в настоящее время на объекте завершается монтаж каркаса коробки будущего здания, параллельно ведутся все внутренние работы. Одновременно строители проводят штукатурные работы в помещениях.

Читайте также: Воронежские студенты высадили 1000 деревьев в рамках акции «Здоровый лес»