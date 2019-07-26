Новосибирск, , 13:49 — REGNUM

В Новосибирской области в Баганском, Татарском и Чановском районах с 27 по 31 июля 2019 года сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса горимости. В Краснозерском и Чистоозерном районах сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса горимости. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июля в ГУ МЧС по Новосибирской области, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с этим, по данным МЧС, увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 26 июля лесные пожары действовали в следующих регионах Сибирского федерального округа: Красноярский край (порядка 927 тыс. га) и Иркутская область (около 558 тыс. га). Новосибирская область в этой сводке Авиалесоохраны не фигурирует.

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Напомним, дым от действующих красноярских и иркутских пожаров добрался до других регионов России, в том числе до Новосибирской области.

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