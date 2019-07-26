Вашингтон, , 13:36 — REGNUM

Игра World War Z помогла издателю Focus Home Interactive увеличить показатель доходов на 49%. Об этом 26 июля сообщил портал GamesIndustry.

Компания опубликовала отчет, который показал, что в первом квартале 2019 года она получила доход в размере $47,5 млн. При этом основные доходы (42%) пришлись на продажи World War Z, а 85% продаж этой игры пришлись на цифровые копии. Отмечается, что в мире уже продано более 2 млн её копий.

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Напомним, геймеры знают студию Focus Home в том числе по таким её прошлым проектам, как Vampyr, The Surge, Insurgency: Sandstorm и другим. В будущем компания планирует издать такие игры как The Surge 2 и GreedFall.

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