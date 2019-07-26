Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM

Погибшие деревья, кустарники и газон на аллее у стадиона «Ростов-Арена» должны быть восстановлены. Соответствующее соглашение подписано, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Подписано соглашение, в соответствии с которым все должно восстанавливаться — деревья, кустарники и газоны. Вина чиновников и министерства [строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области] в том, что они должны были взбудоражить исполнителей и подрядчиков, которые не передали территорию, а значит, должны продолжать ухаживать за насаждениями. Поправлять ситуацию должен исполнитель», — цитирует главу региона муниципальная газета «Ростов официальный».

ИА REGNUM напоминает, что внимание главы региона к состоянию зелёных насаждений на аллее привлекли ранее активисты ростовского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Ростовский губернатор в вопросе появления сухостоя взял самоотвод, отметив, что кустарники и деревья погибли по вине подрядчика. За растениями донские чиновники начнут следить тогда, когда стадион будет передан в региональную собственность.

Читайте ранее в этом сюжете: В вопросе появления сухостоя у «Ростов-Арены» губернатор взял самоотвод