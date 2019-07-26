Пекин, , 13:32 — REGNUM

Серия мероприятий, названных «Чунцинские дни», стартовали на проходящей в настоящее время в Пекине Международной садоводческой выставке, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Мероприятия представят результаты экономического развития региона, местную продукцию, туристические достопримечательности и культуру города Чунцина.

Чунцинский сад также будет открыт для посещения общественности. Там будут представлены особые городские растения и геологические особенности. В саду пройдет 10 художественных представлений с местными особенностями. Мероприятие продлится до 27 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля по 7 октября 2019 года в Пекине проходит Международная садоводческая выставка 2019. На ней традиционно демонстрируются достижения в области цветоводства, выращивания овощей и фруктов. Первая выставка прошла в провинции Юньнань на юго-западе Китая еще в 1999 году.

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