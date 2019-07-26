Москва, , 13:38 — REGNUM

Выставка копий автомобилей известных марок, которые полностью собраны из конструктора, проводится в московском Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Об этом 26 июля сообщает издание Car.ru.

Главной достопримечательностью выставки стала полноценная копия самого быстрого спорткара в мире — Bugatti Chiron. Стоит отметить, что из конструктора собран даже мотор данного автомобиля. Максимальная его скорость составила 20 км/ч.

Помимо Bugatti Chiron посетители выставки смогут увидеть множество моделей автомобилей, которые были произведены начиная с 1932 года. Кроме того, гости автомобильной выставки имеют возможность получить модели в подарок.

Выставка продлится до 4 августа. Посетить её можно как в будни, так и в выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль Bugatti Chiron, представленный на выставке в парке Горького, полностью выполнен из деталей LEGO. Специалисты французского бренда затратили на создание машины более 1 млн деталей и 13 часов. Общая масса собранного автомобиля составляет 1500 кг.

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