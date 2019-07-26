Пекин, , 13:24 — REGNUM

Волна горячего воздуха, обрушившаяся на Пекин, не покинет китайскую столицу до конца недели, сообщили в метеорологическом департаменте города, продлив действие желтого уровня погодной опасности, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Засуха Никита Устинов © ИА REGNUM

По данным на 17:00 по местному времени, в Пекине была зафиксирована наивысшая температура 40,4 градуса Цельсия при средней температуре в равнинных районах города выше 36 градусов Цельсия. Влажность оставалась на уровне около 50% в течение дня и от 85 до 90% ночью.

В Пекине действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности от синего и желтого к оранжевому и красному цвету по мере возрастания угрозы. Желтый уровень объявляется, если температура выше 39 градусов Цельсия держится сутки или 35 градусов в течение трех суток.

Самая сильная жара обычно приходит в Пекин ближе к концу июля. Так, с 23 по 29 июля 1999 года в Пекине семь дней подряд бушевала невыносимая жара.

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