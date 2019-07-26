Челябинск, , 13:20 — REGNUM

Протаранивший три маршрутки в Челябинске 31-летний водитель автокрана объяснил, каким образом протаранил три «ПАЗика». Он поворачивал на автодорогу «Меридиан» и отключил скорость, пишут местные СМИ.

«Ну, я скорость выключил, начал тормозить, а он [автокран] уже всё… не тормозил», — цитирует его портал 74.ru.

Он также добавил, что утром перед выездом с автокраном всё было нормально.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло утром. Протаранило три маршрутки. Один человек погиб, ещё семеро получили травмы.

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