Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM

Сотрудники управления МЧС РФ по Ростовской области в преддверии начала учебного года приступили к проверке школ. Инспекция продлится до сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Осматриваются здания школ, проверяется работоспособность пожарной сигнализации и систем оповещения. Проверяется состояние путей эвакуации и выходов. Проводится проверка знаний о порядке действий при пожаре и умение обеспечить быструю и безопасную эвакуацию», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Инспекторам предстоит проверить около 3 тыс. образовательных учреждений, расположенных на территории Ростовской области. В настоящее время около 700 объектов уже изучено.